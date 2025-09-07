Мир
15:12, 7 сентября 2025Мир

Версию Германии о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» назвали нелепой

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал нелепой версию немецкого следствия о том, что к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» был причастен Киев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Детали операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу. Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан», — сообщил Патрушев.

Помощник президента счел, что версия, предложенная Германией, вызывает вопросы. В частности, отметил Патрушев, исходя из видения ФРГ, ее власти не способны контролировать действия иностранных граждан на ее территории. Кроме того, подчеркнул он, причал, где действовали диверсанты, находится в 100 метрах от военно-морской базы ВМС НАТО. «Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз», — констатировал Патрушев.

20 августа полиция Италии задержала гражданина Украины Сергея Кузнецова, который отдыхал в стране с семьей. Следователи ФРГ утверждали, что он руководил диверсионной группой из семи граждан Украины, которые осуществили подрыв газопроводов. Для диверсии предполагаемые преступники использовали яхту «Андромеда», заявили немецкие правоохранители.

