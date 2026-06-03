Названы главные источники экологических проблем в России

РОКВУЛ: 66 % россиян считают главным источником экологических проблем предприятия

Большинство россиян (66 процентов) считают выбросы от предприятий главным источником экологических проблем в стране. Об этом говорится в исследовании компании РОКВУЛ, производителя решений на основе каменной ваты, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Несмотря на то, что предприятия возглавили перечень ключевых факторов, влияющих на экологию, 58 процентов респондентов считают, что современные производства наносят меньше вреда природе, чем 10-20 лет назад. 31 процент не согласны с этим мнением, а 11 процентов затруднились ответить.

Второе место среди экологических проблем заняла вырубка лесов, за которую проголосовали 57 процентов опрошенных, а третье — отходы промышленности с 42 процентами голосов. Еще 39 процентов больше всего волнует накопление бытовых отходов, 38 процентов — выхлопные газы, 25 процентов — перепотребление, а 14 процентов — строительные отходы. На высокое потребление энергии и добычу ископаемых пришлось только по пять процентов голосов.

При этом 65 процентов респондентов считают, что основную ответственность за состояние окружающей среды несут все: государство, бизнес и обычные граждане. Еще 20 процентов уверены, что вопросом в первую очередь должны заниматься государство и предприятия, десять процентов — что это прерогатива государства, а шесть процентов — бизнеса.

Ранее сообщалось, что в ближайшие десятилетия Москва может столкнуться с увеличением числа экстремальных погодных явлений, в том числе смерчей и ураганов. Это произойдет из-за климатических и урбанистических изменений.