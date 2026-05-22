17:17, 22 мая 2026

Москвичам предсказали учащение смерчей из-за новостроек

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ближайшие десятилетия столица может столкнуться с увеличением числа экстремальных погодных явлений, включая смерчи и сильные ураганы, из-за климатических и урбанистических изменений. Об этом агентству «Москва» сообщил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Он объяснил, что высотные здания в городе действуют как искусственные барьеры, перенаправляя и усиливая воздушные потоки. Из-за плотной застройки теплый воздух может застаиваться между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей.

Улучшат ситуацию зеленые насаждения, восстановление естественной гидросети и грамотное проектирование застройки с учетом воздушных потоков. Физик привел в пример благоустройство поймы Яузы, где удалось не просто создать парковую зону, а частично вернуть территории ее естественные гидрологические функции, что важно для климатической адаптации города. Но единичные проекты не изменят систему, уверен ученый.

Он предложил ужесточить строительные нормы, обязав застройщиков компенсировать застройку зелеными зонами и в дальнейшем проектировать город с учетом воздушных потоков.

Ранее жителям столицы предсказали резкую перемену погоды в пятницу, 22 мая. Аномальная жара сменится с приходом холодного атмосферного фронта. Он принесет дожди с грозами и, возможно, град.

