18:04, 22 мая 2026

Находящейся три с половиной года в коме принцессе стало хуже

У находящейся в коме три с половиной года принцессы Таиланда развилась инфекция
Никита Савин
Фото: Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Старшей дочери короля Таиланда Рамы X Баджракитиябхе, которая провела в коме три с половиной года, стало хуже. Об этом сообщает Mothership.

14 декабря 2022 года тайская принцесса потеряла сознание, когда выгуливала собак. Врачи установили, что причиной приступа стало сердечное заболевание. С тех пор Баджракитиябха находится в коме. В апреле стало известно, что у 47-летней дочери монарха из-за воспаления кишечника развилась инфекция в брюшной полости.

Состояние Баджракитиябхи остается нестабильным. У нее понижено артериальное давление, наблюдается аритмия и возникли проблемы со свертываемостью крови. Как пишет Mothership, несмотря на все усилия врачей, состояние принцессы ухудшается.

Баджракитиябха родилась в 1978 году. Она работала представителем Таиланда в ООН и два года, с 2012 по 2014-й, была послом Таиланда в Австрии. Принцесса не замужем, у нее нет детей.

Вскоре после госпитализации Баджракитиябхи в 2022 году бывший лектор университета решил организовать сбор средств, чтобы провести ритуал для ее исцеления. Мужчину арестовали за мошенничество.

