Мужчина решил провести ритуал для исцеления принцессы Таиланда и был арестован

Bangkok Post: лектор арестован за сбор пожертвований на ритуал для исцеления принцессы

Бывший лектор университета в Таиланде решил организовать сбор средств, чтобы провести ритуал для исцеления госпитализированной после потери сознания принцессы Баджракитиябхи и был арестован. Об этом сообщает Bangkok Post.

66-летний Сувинай Порнавалай объявил о сборе средств, чтобы финансировать проведение ритуала, который, как он заявил, мог бы излечить принцессу Таиланда от ее болезней. Он собрал 700 тысяч бат (1,3 миллиона рублей) в качестве пожертвований от разных людей.

Полиция арестовала экс-лектора. Позже мужчина был отпущен под залог и написал в соцсети пост с извинениями за свои действия. «Я пытался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Всю жизнь я практиковал духовные ритуалы, но я не понимал, что предложение моих услуг было недопустимо», — написал он.

По словам заместителя окружного комиссара Бюро по расследованию киберпреступлений Пола Маджа Джена Вивата Хамчамнана, бывший лектор университета был обвинен в нарушении Закона о компьютерных преступлениях и Закона о пожертвованиях, а также в мошенничестве. Порнавалай признал вину в первых двух обвинениях, но отрицает факт мошенничества.

В полиции заявили, что задержанного могут привлечь к ответственности даже несмотря на то, что от сдавших деньги людей не поступало жалоб.

Принцесса Таиланда Баджракитиябха, старшая дочь короля-распутника Махи Вачиралонгкорна, попала в больницу после потери сознания из-за заболевания сердца. Об этом сообщает Coconuts Bangkok. Принцесса находилась в районе Пакчонг на тренировке перед конкурсом собак на армейском чемпионате собак, занятых какими-либо профессиями. Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в латвийский парламент приняли на работу ведьму. По информации журналистов, известную в Латвии колдунью Саниту Петере взяла себе в помощники депутат сейма Наталья Марченко-Йодко.