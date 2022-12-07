NRA: депутат латвийского парлмента Марченко-Йодко взяла себе в помощницы ведьму

В латвийский парламент приняли на работу ведьму. Об этом сообщает местный портал NRA.

По информации журналистов, известную в Латвии колдунью Саниту Петере взяла себе в помощники депутат сейма Наталья Марченко-Йодко. Отмечается, что «целительница» помогает депутату «разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна».

«Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике», — цитирует издание. По словам Петере, в Латвии «многие ведьмы близки к политике».

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