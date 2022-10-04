Гадалка похитила миллион рублей у российской пенсионерки во время ритуала

В Балашихе гадалка похитила миллион рублей у пенсионерки во время проведения ритуала

В Балашихе оперативники уголовного розыска задержали 60-летнюю жительницу Архангельской области, обманувшую пожилую россиянку на миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возле одного из домов на улице Свердлова аферистка подошла к 73-летней пенсионерке и сказала ей, что на нее наложили проклятье. Гадалка добавила, что если не снять порчу, с сыном женщины произойдет беда.

Потерпевшая поверила словам незнакомки и пригласила ее домой. Там мошенница потребовала у нее деньги якобы для проведения магического ритуала. «Целительница собрала купюры, провела обряд, затем завернула их в салфетку и положила в спальне. После этого она попросила пенсионерку не разворачивать сверток до утра», — добавила Татьяна Петрова.

Когда гостья ушла, хозяйка квартиры обнаружила в салфетке не деньги, а листы бумаги.

Вскоре полицейские задержали фигурантку, ее поместили в СИЗО. Известно, что ранее она была неоднократно судима за мошенничество. Правоохранители устанавливают ее причастность к другим подобным преступлениям.