Скандальному королю Таиланда некому оставить трон. Почему запретные браки его наследников привели к небывалому кризису?

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн не может никому передать права на престол

В Таиланде назревает кризис престолонаследия. Страной с 2016 года правит 71-летний король Маха Вачиралонгкорн, известный замашками в духе «Игры престолов»: он женился на двоюродной сестре, присвоил казну и назначил пуделя маршалом авиации. Возраст и болезни вынуждают его искать преемника, но на эту роль, похоже, не подходит никто. Сыновья Махи страдают от врожденных болезней или не могут носить корону по другим причинам, а любимая дочь второй год в коме.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн богаче Карла III и, по слухам, заражен ВИЧ

В отличие от европейских монархов, в Таиланде короли по-прежнему пользуются всей полнотой власти. В стране действуют суровые законы об оскорблении короля, за нарушение которых можно угодить за решетку на срок до 15 лет. Известен случай, когда поводом для ареста стала безобидная шутка о королевской собаке. А всего с 2020 года в тюрьму бросили около 300 противников монархии, в том числе по меньшей мере 20 несовершеннолетних.

Вторая особенность монархов Таиланда — их богатство. В 2018 году Маха Вачиралонгкорн получил в личное пользование ресурсы, которые в течение 80 лет контролировало Бюро имущества короны — госорганизация, которую можно сравнить с российским Фондом национального благосостояния. Присвоенные богатства составляли примерно 40 миллиардов долларов. Для сравнения, состояние британского короля Карла III оценивается всего в два миллиарда долларов — это в 20 раз меньше.

За пределами Таиланда о Махе Вачиралонгкорн впервые заговорили в 2011 году, когда он еще не стал королем. Некоторые скандальные факты о его жизни упоминались в утекшей дипломатической переписке, которую опубликовал Wikileaks. В секретных донесениях тогдашний посол США в Таиланде Эрик Джон утверждал, что Маха заражен ВИЧ или гепатитом С и почти постоянно живет в санатории под Мюнхеном вместе со своей любовницей и пуделем Фуфу.

Считается, что Вачиралонгкорн страдает от некоего заболевания, связанного с кровью. Разные источники утверждают, что он либо ВИЧ-положителен, либо заражен гепатитом С, либо болен редкой формой рака крови, либо какой-то их комбинацией, требующей регулярных переливаний крови из дипломатической переписки посла США в Таиланде

Народу будет трудно принять его теперешнюю жену, принцессу Срирасми, в качестве королевы после широко распространившегося непристойного видео с празднования дня рождения Фуфу, в котором Срирасми одета только в стринги из дипломатической переписки посла США в Таиланде

К коронации в 2019 году Маха успел развестись и жениться еще раз. Его новой избранницей стала 40-летняя Сутхида Тиджай — бывшая стюардесса, которая возглавляла его личную охрану. А спустя несколько месяцев король назначил свою любовницу Сининат благородным королевским консортом. По слухам, он планировал сделать ее второй королевой, но Сининат не поладила с Сутхидой и надолго пропала. Позднее стало известно, что она несколько месяцев провела в печально известной тюрьме Лат Яо.

Одной из противниц Сининат, по слухам, была сестра Махи — принцесса Сириндорн. В 2021 году она неожиданно попала в больницу с тяжелыми переломами лодыжек и несколько месяцев не могла ходить. Бывший глава корпункта Reuters в Бангкоке Эндрю Макгрегор Маршалл писал со ссылкой на собственные источники при дворе, что Маха вышел из себя и тростью переломал принцессе ноги, когда та попросила его не жениться на Сининат.

Король Маха, королева Сутхида и принцесса Баджракитиябха Фото: Pool / Reuters

У Махи было четыре жены и семеро детей

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. В 1978 году у Махи и его первой супруги родилась дочь — принцесса Баджракитиябха.

Матерью еще пятерых детей Махи стала актриса Ювадхида Полпрасет. Она была любовницей будущего короля еще до того, как он развелся с сестрой. В 1994 году Маха и Юватхида официально зарегистрировали брак, но семейное счастье оказалось недолгим: спустя два года король обвинил жену в измене с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом.

Юватхиде пришлось сбежать за границу и растить четырех сыновей в одиночку — Маха отказывался оплачивать даже их обучение. Ее дочь, принцессу Сириваннавари, он решил оставить в Таиланде и воспитывал сам. Королевский титул сохранила только она, остальные дети Юватхиды не имели права именоваться принцами.

После бегства второй жены Маха назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. Именно она появлялась в непристойном видео, которое упоминал американский посол. Считается, что у единственного ребенка Срирасми, 19-летнего принца Дипангкорна, некое врожденное заболевание, которое способно воспрепятствовать наследованию. По слухам, он страдает от задержки развития.

Через несколько месяцев после публикации видео Срирасми лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался. Ее родители провели несколько лет в тюрьме за оскорбление короля, а она сама с тех пор находится под домашним арестом. Это тоже не добавляет Дипангкорну легитимности.

Король Маха со старшей дочерью — принцессой Баджракитиябхой Фото: Wason Wanichakorn / AP

Претендентом на престол неожиданно стал опальный принц, торговавший пылесосами в США

В Таиланде король сам решает, кто из его потомков унаследует престол. Закон не диктует ему выбор, но накладывает на него некоторые ограничения. В частности, монархом ни при каких условиях не может стать принц или принцесса, заключившие брак с иностранцем или иностранкой. В свое время за это можно было даже лишиться титула: именно это произошло в 1972 году со старшей сестрой Махи, принцессой Уболратаной, вышедшей замуж за американца.

До недавнего времени наиболее вероятной преемницей Махи считалась дочь его первой жены, принцесса Баджракитиябха. Об этом не было объявлено официально, однако ее явно готовили к наследованию. Она регулярно участвовала в официальных церемониях и мероприятиях, работала дипломатом в Австрии и была послом доброй воли в ООН.

В декабре 2022 года принцесса неожиданно потеряла сознание во время прогулки с собакой. По слухам, наследница престола пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга и с тех пор находится в коме. Надежды на то, что она придет в себя, почти нет.

Спустя несколько месяцев в Таиланд неожиданно приехал 42-летний Вачаресорн Виватаравонг — сын второй жены короля, который большую часть жизни провел в изгнании. Последнее время Вачаресорн жил в США.

Вачаресорн рос вдали от дворцов и богатств своего отца, одно время торговал пылесосами, чтобы свести концы с концами, но в итоге выучился на юристе и в этом качестве добился некоторых успехов

В Таиланде его визит восприняли как признак того, что Маха нашел нового преемника — в противном случае Вачаресорн просто не пустили бы в страну. Он действительно вел себя как королевская особа: посетил дворцовый храм и центр для детей из малообеспеченных семей, а после заявил, что закон об оскорблении монарха следует смягчить.

Хотя официально у Вачаресорна нет титула принца, других претендентов на трон к тому времени почти не осталось: его старший брат женат на американке, а младший хоть и имеет монархические претензии, но страдает от тяжелой врожденной болезни. У него нейрофиброматоз II типа, приводящий к опухолям головного и спинного мозга. Из-за генетического отклонения он почти ничего не слышит и имеет несколько необычную внешность.

Возможный претендент на престол — сын короля Вачаресорн Виватаравонг Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У претендента на престол нашли жену-американку, которая помешает ему стать королем

Недавно издание Daily Beast выяснило, что проблемы с наследованием грозят и Вачаресорну. Скорее всего, он не сможет унаследовать корону из-за своей жены — американки Элизы Гарафано. У них двое детей, которые также имеют гражданство США.

В разговорах со знакомыми Вачаресорн утверждал, что уже развелся, поэтому препятствий для престолонаследия нет. В беседе с Daily Beast он отказался подтвердить свои слова и сообщил, что бракоразводный процесс продолжается. Тем временем источники издания утверждают, что его жена приостановила бракоразводный процесс и намерена добиваться, чтобы ее права как супруги принца признали в Таиланде.

Вач (Вачаресорн) все еще женат на Элизе, и они по-прежнему живут вместе, но ему бы очень хотелось сохранить это и своих детей в секрете, поскольку это способно помешать его претензиям на трон источник Daily Beast

Вач (Вачаресорн) и Элиза были женаты много лет, но с тех пор, как он стал претендовать на трон, он пытается его скрыть и говорит людям, что развелся. Он делает это даже в публичных комментариях в соцсетях источник Daily Beast

Каким образом Маха собирается решать эту проблему, пока неизвестно. Но ее придется решать: возраст и здоровье не позволят ему откладывать эту проблему в долгий ящик. К тому же за время правления Махи популярность монархии существенно упала. После массовых протестов, захвативших Таиланд несколько лет назад, на выборах победила партия, ставящая своей целью ограничить королевскую власть.