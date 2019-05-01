Из жизни
 
Последние новости
Путин подписал закон о надежном интернете
Бывший вратарь «Реала» Касильяс пережил сердечный приступ
Церковный брак Петросяна и Степаненко отказались расторгать
Подписан закон об ипотечных каникулах
Путин уволил главного гаишника Москвы
Киркоров назвал условия отказа от «Евровидения»
Маникюр Короля Ночи в «Игре престолов» заставил зрителей трепетать от восторга
Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса
США предупредили Зеленского
Новости партнеров

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Перейти в «Мою Ленту»

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая. По предварительным данным, на маршруте процессии вдоль улиц выстроятся более 150 тысяч жителей страны.

40-летняя Сутхида является главой личной охраны тайского короля. Раньше она работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, а после была назначена исполняющей обязанности командира охраны семьи наследного принца Вачиралонгкорна. Рама Х также даровал ей титул Тануинг (Леди).

Ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Сутхиды и Рамы Х. Король был трижды женат, у него семеро детей.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда Рамой X 1 декабря 2016 года. Он сменил на престоле своего отца Пхумипона Адульядета (Рама IX), правившего страной 70 лет. Его официальное имя и титул — Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Немецкие подростки обстреляли короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии
Новым королем Таиланда провозглашен Маха Вачиралонгкорн
В Таиланде провозгласили нового короля
Другие материалы рубрики
Из жизни00:1213 апреля

«Я хочу деньги»

Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
21:5830 апреля

Индийские военные обнаружили следы йети

20:1630 апреля

Спасение упавшего на рельсы мужчины попало на видео

19:3030 апреля

Англичанка предпочла мопса парню

Из жизни00:0429 апреля
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 год

Проклятый дом

В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
18:4430 апреля

Попугай пережил перестрелку, укус змеи и сбежал в зоопарк от похитителей

20:5630 апреля

Китаец бросил располневшую после родов жену

17:2330 апреля

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
15:2930 апреля

Кровопролитная схватка серых китов и косаток попала на видео

16:3730 апреля

Модель пыталась спасти тонущих щенят и погибла

14:5430 апреля

Редкий дельфин наелся пластика и выбросился на берег

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Путин уволил главного гаишника Москвы
Заведующая российским детсадом заставила ребенка целовать землю
Нашедшего просрочку в российском морге депутата лишили полномочий
Российский депутат украл невесту
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
В Израиле рассказали о нападках на евреев в России и на Украине
Названы причины роста плохого отношения к евреям
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы
Студент устроил стрельбу в американском университете
Россия ответила на слова Помпео о плане побега Мадуро
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Заподозренный в домашнем насилии министр уволился через день после назначения
Штаб Зеленского раскритиковал расследование о квартире его жены в Крыму
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Появились подробности преследования одного из самых влиятельных белорусов
Все материалы
Экономика
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире
В России обнаружили пиво по четыре рубля за 100 граммов
Рассчитан курс рубля на лето
На Украине подешевел газ
Все материалы
Силовые структуры
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
Пуски российских ракет «Уран» показали на видео
Найдено противоядие от укуса самой ядовитой медузы
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Раскрыт ядерный арсенал США
Все материалы
Спорт
Юрген Клопп«Каждый игрок хочет попасть сюда»
«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?
Смолов заинтересовал немецкий клуб
Бывший вратарь «Реала» Касильяс пережил сердечный приступ
Бывший боец UFC отказался видеть своих детей в MMA
Двукратную олимпийскую чемпионку заставят снизить уровень тестостерона
Штангистка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и вызвала гнев олимпийцев
Футболист «Ромы» завершил карьеру в 21 год
Все материалы
Культура
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее
Киркоров назвал условия отказа от «Евровидения»
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Подготовку героев «Игры престолов» к битве с Королем Ночи раскритиковали
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
Маникюр Короля Ночи в «Игре престолов» заставил зрителей трепетать от восторга
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Французская полиция избила корреспондентку РИА Новости
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо
Два самолета столкнулись в английском аэропорту
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Все материалы
Из жизни
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
Индийские военные обнаружили следы йети
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Англичанка предпочла мопса парню
Китаец бросил располневшую после родов жену
Все материалы
25 лет без Сенны
Воспоминания очевидцев о гибели Айртона Сенны
Летающие КамАЗы, мультяшная Mazda и постсоветский киберпанк
Автомобильные ролики на стыке культурных жанров
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Все материалы
Дом
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы