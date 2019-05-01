Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая. По предварительным данным, на маршруте процессии вдоль улиц выстроятся более 150 тысяч жителей страны.

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40-летняя Сутхида является главой личной охраны тайского короля. Раньше она работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, а после была назначена исполняющей обязанности командира охраны семьи наследного принца Вачиралонгкорна. Рама Х также даровал ей титул Тануинг (Леди).

Ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Сутхиды и Рамы Х. Король был трижды женат, у него семеро детей.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда Рамой X 1 декабря 2016 года. Он сменил на престоле своего отца Пхумипона Адульядета (Рама IX), правившего страной 70 лет. Его официальное имя и титул — Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

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