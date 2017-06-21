Немецкие подростки обстреляли короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии

Два немецких подростка обстреляли короля Таиланда Раму X, когда тот катался на велосипеде по городу Эрдинг (Бавария). Об инциденте в среду, 21 июня, сообщило немецкое издание Bild, выдержки из статьи приводит РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 10 июня. Мальчики спрятались в кустах и начали стрелять пластиковыми шариками по проезжавшему мимо монарху, попав при этом ему в спину. Охрана короля вызвала полицию. Правоохранители изучили пули и установили, что стрельба велась из «мягкой пневматики» — игрушечного оружия, на которое не требуется разрешение.

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Дело расследует прокуратура Ландсхута (административный центр Нижней Баварии). По информации издания, один из мальчиков, которому уже исполнилось 14 лет, может понести наказание за попытку причинения опасного повреждения. Его друг на год младше, поэтому еще не достиг возраста уголовной ответственности. Отмечается, что король не стал заявлять на подростков в полицию.

Газета добавляет, что у Рамы X две виллы на озере Штарнбергер в Баварии.

В начале июня житель Таиланда был признан виновным в оскорблении королевской семьи и получил 35 лет тюрьмы. Он разместил в соцсети фотографии членов монаршей фамилии и снабдил их комментариями, которые суд признал незаконными.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда Рамой X 1 декабря 2016 года. Он сменил на престоле своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX). Его официальное имя и титул — Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.