Интернет и СМИ
 

В Таиланде Facebook скрыл от пользователей видео с полуголым королем

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Facebook начал блокировать для пользователей соцсети из Таиланда видеоролик, на котором король Маха Вачиралонгкорн прогуливается по зданию аэропорта (какого именно, не уточняется) в ультракороткой майке, демонстрирующей его татуированные живот, спину и руки. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эндрю Маршал (Andrew Marshall).

64-летнюю монаршую особу при этом сопровождает молодая девушка в мини-юбке (ее имя не называется), тело которой также украшено татуировками.

В комментарии порталу Vice News в Facebook объяснили блокировку ролика тем, что правительство Таиланда считает его оскорбительным для короля и противоречащим законам страны, которые запрещают критику монархии. «Когда правительство считает, что что-то в интернете нарушает их законы, они могут связаться с такими компаниями, как Facebook, и попросить ограничить контент», — добавил представитель соцсети.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда 1 декабря 2016 года. Новый монарх взошел на трон как 10-й король династии Чакри (Рама Х) после смерти предыдущего короля, его отца Пхумипона Адульядета (Рама IX). Его официальное имя и титул — Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

За несколько месяцев до этого в сети обрели популярность сделанные летом 2016-го снимки из мюнхенского аэропорта, на которых Вачиралонгкорн, тогда еще кронпринц Таиланда, также одет в почти не прикрывающий тело топ и джинсы с низкой посадкой.

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