Таиланд потребовал от Facebook заблокировать оскорбительные посты о короле

Власти Таиланда потребовали от соцсети Facebook заблокировать материалы, оскорбляющие достоинство короля Махи Вачиралонгкорна. Об этом этом сообщает BBC News.

В противном случае Бангкок пригрозил судебным разбирательством. В Таиланде отметили, что соцсеть уже удалила некоторые публикации, однако около 130 из них по-прежнему видят тайские пользователи.

Эти материалы Facebook должен заблокировать до вторника, 16 мая. Речь идет о фотографиях и видеороликах, а также текстовых комментариях.

Материалы по теме Без царя в Таиланде Игра престолов по-бангкокски

Сам монарх популярен в соцсетях. Как отмечает «Би-би-си», он нередко появлялся на публике в короткой майке, оголяющей его татуированный живот. Во вторник, 9 мая, в сети появилось видео, на котором король в компании девушки в мини-юбке прогуливается по торговому центру с мороженым в руках. Одет монарх в ультракороткую майку, демонстрирующую его татуированные живот, спину и руки.

Согласно тайским законам, за оскорбление члена королевской семьи подданным грозит до 15 лет тюрьмы.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда 1 декабря 2016 года. Новый монарх вступил на трон как 10-й король династии Чакри (Рама Х) после смерти предыдущего короля, его отца Пхумипона Адульядета (Рама IX).

За несколько месяцев до этого в сети обрели популярность сделанные летом 2016-го снимки из мюнхенского аэропорта, на которых Вачиралонгкорн, тогда еще кронпринц Таиланда, также одет в почти не прикрывающий тело топ и джинсы с низкой посадкой.