Король Таиланда завел роман с военным летчиком

Королевский дворец Таиланда опубликовал 60 редких фотографий и биографию новой фаворитки короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Сининат Вонгваджирапакди родилась в 1985 году на севере Таиланда. Она окончила школу медсестер Королевской армии Таиланда, затем училась на военного летчика. Позднее Сининат служила в личной охране короля. В мае ей присвоили звание генерал-майора, а в июле она получила титул благородного королевского консорта, который не использовался около ста лет.

На некоторых снимках Сининат принимает участие в военных учениях, стреляет из винтовки и пилотирует самолет. На других она изображена с королем. На одном из кадров женщина одета в традиционный тайский костюм и держит Маху Вачиралонгкорна за руку.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак со своей двоюродной сестрой принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года актриса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляла его личную охрану.

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