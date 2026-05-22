Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:11, 22 мая 2026Из жизни

Блогер отправился на остров Эпштейна и оказался в подвале с завязанными глазами

Блогер из США Бенджамин Оуэн поехал на остров Эпштейна и попал в темницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marco Bello / Reuters

В США блогер отправился на печально известный остров Джеффри Эпштейна, где, как он рассказал, охрана связала его и бросила в подвал, похожий на темницу. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний житель Мемфиса Бенджамин Оуэн вместе с двумя приятелями прибыл на остров Литл-Сент-Джеймс 25 апреля, чтобы провести собственное расследование, выяснить, жив ли на самом деле Эпштейн и привлечь внимание к проблеме торговли людьми. Как только группа добралась до постройки, которую они назвали «храмом», их заметили. Друзья Оуэна бросились к лодке и уплыли, а сам блогер не смог бежать из-за приступа астмы. По его словам, охранники связали ему руки за спиной, затем доставили на пирс, после чего он попал в помещение из бетона размером три на шесть метров в скале. Там ему заклеили рот, связали ноги и надели повязку на глаза.

По словам Оуэна, в темнице было очень жарко, он боялся умереть от жажды и не верил, что его отпустят живым. Через несколько часов на остров прибыла полиция Виргинских островов, сняла с него повязку и арестовала за незаконное проникновение. Блогера отпустили под залог в 500 долларов (около 42,5 тысячи рублей). Позже выяснилось, что женщиной, которая приказала завязать ему глаза, была Энн Родригес — она занималась управлением островом при Эпштейне, и ее имя фигурирует в документах по делу педофила. Она уже бывала арестована ранее по обвинению в незаконном лишении свободы другого нарушителя.

Материалы по теме:
11 друзей Джеффри. Клинтон, Джаггер, Трамп и другие знаменитости на фото из скандального досье финансиста Эпштейна
11 друзей Джеффри.Клинтон, Джаггер, Трамп и другие знаменитости на фото из скандального досье финансиста Эпштейна
5 февраля 2026
Весь мир обсуждает файлы Эпштейна. Подробный разбор архива скандального финансиста-педофила
Весь мир обсуждает файлы Эпштейна.Подробный разбор архива скандального финансиста-педофила
3 февраля 2026
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?
2 февраля 2026
Брату короля Карла III может грозить пожизненное по делу Эпштейна. Такого в Британии не было три века. Что говорит монарх?
Брату короля Карла III может грозить пожизненное по делу Эпштейна. Такого в Британии не было три века. Что говорит монарх?
19 февраля 2026

Юридическая фирма, представляющая нынешнего владельца острова — миллиардера Стивена Деккоффа, — подала на Оуэна и его спутников в суд, назвав их «ищущими интернет-славы конспирологами, оторванными от реальности». Сам блогер утверждает, что владельцы острова пытались взять правосудие в свои руки. Его друг и попутчик Райан Далтон добавил, что они не нашли доказательств того, что Эпштейн жив, но продолжат поиски «истины». Полиция Виргинских островов расследует инцидент, но пока никому из охраны новых обвинений не предъявлено.

Ранее сообщалось, что похожий на Джеффри Эпштейна турок Рыфат Оздемир не вернулся в родной город Кайсери. По его словам, в феврале он был вынужден покинуть Кайсери и переехал в Анкару из-за травли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

    Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты и оказался задержан в Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok