Русская девушка для брата короля Британии и секс-уикенд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?

В переписке финансиста Джеффри Эпштейна нашли компромат на королевских особ

Новые документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, поставлявшего несовершеннолетних проституток богатым, знаменитым и влиятельным людям, раскрыли подробности о его связях с королевскими домами Европы. Как утверждается, Эпштейн одалживал деньги на квартиру жене британского принца и обсуждал с ней «секс-уикенды» ее дочерей, говорил об эротических обоях для 15-летнего сына будущей королевы Норвегии и приглашал бельгийскую принцессу на Карибы, где находится его печально известных остров. Что стало известно о связи монарших особ с финансистом и его секс-бизнесом — разбиралась «Лента.ру».

Эпштейн познакомил принца Эндрю с «красивой и умной русской девушкой»

В документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, обнародованных министерством юстиции США, нашли новые упоминания Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — младшего брата британского короля Карла III.

Сомнительные связи Эндрю с Эпштейном — давно не секрет. Американка Вирджиния Робертс-Джуффре утверждала, что финансист заставлял ее заниматься сексом с принцем, когда ей было 17 лет. В 2025 году, за несколько дней до выхода ее книги, Букингемский дворец объявил, что Эндрю лишат всех титулов, в том числе титула принц. Кроме того, и его самого, и его бывшую жену Сару Фергюсон, собирались выселить из особняка возле Виндзорского замка.

В переписке бывший принц Эндрю предположительно фигурирует под псевдонимами «Герцог» и «Человек-невидимка». Такой вывод можно сделать из-за того, что Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл, которую позднее осудили за торговлю людьми, используют в общении с «Человеком-невидимкой» имя Эндрю и упоминают его жену Сару, а он сам писал им о камердинере и пребывании в Балморале с королевской семьей.

В 2010 году Эпштейн пытался познакомить принца с девушкой из России. «Ей 26, русская, умная, красивая. И да, у нее есть твой электронный адрес», — пишет Эпштейн. «Ну ты быстр», — отвечает ему Эндрю

В письмах, отправленных в августе 2002 года, «Человек-невидимка» сообщает Гислейн Максвелл, что не сможет приехать из-за дел с женой и дочерьми. «Никаких проблем, — отвечает Максвелл. — *** и еще пятерым потрясающим рыжим девушкам просто придется развлекаться самим». Имя, одной из девушек, которое она назвала, в опубликованном письме вымарано.

В документах также содержатся фотографии улыбающегося босого Эндрю, который на четвереньках склонился над лежащей на полу неизвестной женщиной. Лицо женщины скрыто.

Paul Ratcliffe / Legion-Media

Жена принца Эндрю клянчила у Эпштейна деньги на квартиру и рассказывала ему о «секс-уикенде» дочери

О связях с Эпштейном бывшей жены принца Эндрю было известно меньше. Судя по опубликованным письмам, финансист активно общался с Сарой Фергюсон. Их дружба не прервалась даже после 2008 года, когда Эпштейна осудили за вовлечение в проституцию несовершеннолетних девушек.

«Ты просто легенда! — говорится в одном из писем Фергюсон, датирующихся 2010 годом. — У меня просто нет слов, чтобы описать мою любовь и благодарность за твою щедрость и доброту». В тот же период Эпштейн похвастался знакомому, что она обещала пригласить его на чаепитие в Букингемском дворце или в Виндзорском замке.

В переписке также упоминаются ее дочери — принцессы Беатриса и Евгения. В частности, она рассказала Эпштейну, что ее дочь отправилась на «секс-уикенд»

В другом письме Фергюсон благодарит финансиста за доброту к Беатрисе и Евгении. «Ты брат, о котором я всегда мечтала», — писала она Эпштейну, который в тот момент находился под домашним арестом.

В 2009 году Фергюсон умоляла финансиста срочно одолжить ей 20 тысяч фунтов стерлингов, которых ей не хватало для оплаты съемной квартиры. Издание The Guardian утверждает, что, судя по всему, Эпштейн неоднократно помогал ей деньгами и однажды дал 15 тысяч фунтов стерлингов на погашение деловых долгов.

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout / Reuters

Письма выдали дружбу Эпштейна с норвежской принцессой Метте-Марит

Общение между Метте-Марит и Эпштейном продолжалось несколько лет, с 2011 по 2014 год. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее «цепляет». А в других — называла «милым» и «добросердечным».

В 2012 году она также спрашивала у него совета, будет ли неуместно предложить ее 15-летнему сыну в качестве обоев картинку с двумя обнаженными женщинами, несущими доску для серфинга.

В официальном заявлении, опубликованном королевским дворцом 31 января, 52-летняя Метте-Марит принесла извинения, назвав свою дружбу с Эпштейном ошибкой, и выразила солидарность с жертвами педофила.

В переписке за 2011 год, уже после его ареста, она упоминала, что «погуглила» его, и результаты «выглядели не слишком хорошо». Письмо сопровождалось смайликом

Во дворце отметили, что контакты принцессы с Эпштейном прекратились в 2014 году, когда она почувствовала, что он пытается использовать их связь в качестве рычага влияния на других людей.

Скандал разразился накануне суда над сыном кронпринцессы, Мариусом Боргом Хейби, которого она родила до брака с крон-принцем Хааконом. Эротические обои, вполне возможно, предназначались именно для него. Теперь он подрос, и ему предъявлены обвинения в четырех изнасилованиях. Если Хейби признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: Chris Wattie / Reuters

Датский король ужинал с Эпштейном задолго до скандала из-за испанской любовницы

В опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна дважды упоминается имя короля Дании Фредерика X. Согласно им, до восхождения на престол Фредерик общался с деловым партнером Эпштейна и однажды присутствовал на ужине с его участием.

Представители королевского двора Дании уверяют, что Фредерик никогда лично не встречался с финансистом-педофилом

Фредерик унаследовал корону в 2024 году сразу после громкого скандала, который сравнивали с разводом принцессы Дианы. Он разразился после публикации фотографий Фредерика с испанской знаменитостью Хеновевой Казановой, сделанными папарацци во время его тайного визита в Мадрид.

Судя по снимкам, будущий король Дании до часа ночи сидел с ней в ресторане, после чего переночевал в квартире Казановы. При этом он, по всей видимости, не знал, что у него под окнами дежурят фотографы.

Эпштейн позвал бельгийскую принцессу на Карибы и пообещал прислать ей билет

Издание People обратило внимание на переписку Эпштейна с Барбру Энбом, которая считается наставницей принцессы Софии. В 2005 году Энбом представила принцессу как начинающую актрису. Эпштейн ответил, что находится на Карибах, и пообещал прислать билет, если девушка захочет приехать на пару дней.

Представитель шведского королевского двора подтвердил изданию, что в 2005 году принцесса действительно познакомилась с Эпштейном, однако после этого она якобы больше с ним не контактировала. Вопреки этому, издание Haberler пишет, что в 2012 году София посетила кинопоказ в Нью-Йорке в качестве особой гостьи Эпштейна.

В документах по делу Эпштейна, опубликованных министерством юстиции США, нашли и упоминания принца Лорана — сына короля Бельгии Альберта II, занимающего 14-е место в очереди на престол

Издание Brussels Times пишет, что в 2012 года финансист отправил контактные данные принца ассистенту. Тот ответил, что добавит контакт в адресную книгу, и спросил, нужно ли связаться с Лораном. Копии адресной книги Эпштейна подтверждают, что имя принца действительно было среди его контактов.

Бельгийские журналисты обратились к Лорану за комментарием, однако тот отказался отвечать. В прошлом Лоран был замешан в другом скандале — трате 400 тысяч евро из бюджета бельгийского военно-морского флота на обустройство собственной виллы. Связи с финансистом-педофилом — еще одно пятно на его репутации.