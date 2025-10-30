Из жизни
22:49, 30 октября 2025Из жизни

Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

Король Карл III лишил младшего брата титула принца после обвинений в насилии
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

Младшего брата британского короля Карла III лишили титула принца. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Беспрецедентное решение о лишении Эндрю титула принял сам монарх. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

В официальном заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что решение было принято в связи с обвинениями в адрес Эндрю.

Его Величество сегодня инициировал формальный процесс по лишению принца Эндрю стиля, титулов и почестей. Принц Эндрю отныне будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его аренда Роял-Лодж до настоящего времени обеспечивала ему юридическую защиту для продолжения проживания. Теперь ему было вручено формальное уведомление о выселении с арендованного имущества, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти меры были признаны необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отвергать обвинения в свой адрес

из заявления Букингемского дворца
Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

