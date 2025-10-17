Опальный брат Карла III решил отказаться от всех титулов

Британский принц Эндрю решил отказаться от всех титулов под давлением Карла III

Опальный младший брат Карла III, принц Эндрю, решил отказаться от всех титулов. Об этом пишет The Telegraph.

Как стало известно изданию, принц Эндрю готов пойти на беспрецедентный шаг из-за огромного давления со стороны монарха. Младший брат Карла III сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II.

Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, также откажется от титула герцогини Йоркской и будет именоваться просто по имени.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвили в шпионаже в пользу Китая.