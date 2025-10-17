Из жизни
20:51, 17 октября 2025Из жизни

Опальный брат Карла III решил отказаться от всех титулов

Британский принц Эндрю решил отказаться от всех титулов под давлением Карла III
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville / Reuters

Опальный младший брат Карла III, принц Эндрю, решил отказаться от всех титулов. Об этом пишет The Telegraph.

Как стало известно изданию, принц Эндрю готов пойти на беспрецедентный шаг из-за огромного давления со стороны монарха. Младший брат Карла III сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II.

Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, также откажется от титула герцогини Йоркской и будет именоваться просто по имени.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвили в шпионаже в пользу Китая.

.
