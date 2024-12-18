Раскрыта личность обвиненного в шпионаже на Китай советника брата Карла III

В Великобритании раскрыли личность китайского шпиона из окружения принца Эндрю

В Великобритании раскрыли личность обвиненного в шпионаже на Китай доверенного советника опального младшего брата Карла III. Об этом пишет Daily Star.

Скандал вокруг принца Эндрю разразился после того, как выяснилось, что доверенный человек из его окружения подозревается в шпионаже на Китай. Им оказался предприниматель Ян Тэн Бо, входящий в 48 Group Club — созданную в 1954 году некоммерческую организацию, занимающуюся развитием торговли между Китайской Народной Республикой (КНР) и Великобританией.

В 2023 году Бо запретили въезд в страну из-за подозрений в шпионаже. В своем ответном обращении он заявил, что никогда не делал ничего противозаконного. «Широко распространенное представление обо мне как о шпионе — полностью ложно» — подчеркнул он.

Однако профессор политологии Бакингемского университета Энтони Глис утверждает, что слова Бо «не стоят бумаги, на которой написаны». Политолог заявил, что обвинения в шпионаже основаны на данных, найденных в смартфоне китайца. Они якобы указывают на его прямую связь с разведкой КНР. Глис убежден, что Бо вел дружбу с принцем Эндрю, чтобы подобраться поближе к британской верхушке. В частности, китайский бизнесмен был лично знаком с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном и другими политиками.

При этом, какие именно секретные данные мог получить Бо, неизвестно. Сам он настаивает на своей невиновности и в середине декабря подал апелляцию с требованием вернуть ему возможность работать в Великобритании. Принц Эндрю, как сообщается, прекратил все контакты с бывшим помощником.

Ранее сообщалось, что британская королевская семья ожидает добровольного отказа принца Эндрю от участия в публичных рождественских мероприятиях. Он должен сделать это из-за скандала с китайским шпионом.

