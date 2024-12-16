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20:01, 16 декабря 2024Из жизни

Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

Ближайшим советником британского принца Эндрю оказался китайский шпион
Никита Савин
Никита Савин
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Chris Radburn / Reuters

Британская королевская семья ожидает, что опальный младший брат Карла III принц Эндрю добровольно откажется от участия в публичных рождественских мероприятиях из-за скандала с китайским шпионом. Об этом пишет Daily Mail.

Скандал вокруг принцы Эндрю разразился после того, как выяснилось, что его близкий доверенный советник подозревается в шпионаже на Китай. Этого человека, которого в прессе называют H6, лишили права на въезд в Великобританию еще в 2023 году по запросу контрразведки MI5. Известно, что H6 является китайским бизнесменом с широкими связями в Коммунистической партии Китая (КПК).

Более того, оказалось, что недавно он участвовал в заседании Народного политического консультативного совета Китая, где сидел в первом ряду вместе с высшими руководителями страны. Благодаря дружбе с принцем Эндрю, он несколько раз побывал в Букингемском и Сент-Джеймсском дворцах в Лондоне, а также в Виндзорском замке.

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Утверждается, что отношения между младшим братом Карла III и H6 были очень доверительными. Остается неизвестным, мог ли последний получить какие-то секретные сведения. Тем не менее, по словам инсайдеров, близких ко двору, монарх очень разозлился, когда узнал об этой истории.

Теперь королевская семья якобы просит принца Эндрю самостоятельно отказаться от участия в рождественских мероприятиях. Карл III заявил, что несмотря на очередное разочарование в поведении брата, «не может развестись и уволить его», потому что «кровные узы между ними никуда не денутся».

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю отстоял свое право остаться в резиденции Роял Лодж. Карл III пытался выселить его оттуда с весны 2023 года.

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