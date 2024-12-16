Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

Ближайшим советником британского принца Эндрю оказался китайский шпион

Британская королевская семья ожидает, что опальный младший брат Карла III принц Эндрю добровольно откажется от участия в публичных рождественских мероприятиях из-за скандала с китайским шпионом. Об этом пишет Daily Mail.

Скандал вокруг принцы Эндрю разразился после того, как выяснилось, что его близкий доверенный советник подозревается в шпионаже на Китай. Этого человека, которого в прессе называют H6, лишили права на въезд в Великобританию еще в 2023 году по запросу контрразведки MI5. Известно, что H6 является китайским бизнесменом с широкими связями в Коммунистической партии Китая (КПК).

Более того, оказалось, что недавно он участвовал в заседании Народного политического консультативного совета Китая, где сидел в первом ряду вместе с высшими руководителями страны. Благодаря дружбе с принцем Эндрю, он несколько раз побывал в Букингемском и Сент-Джеймсском дворцах в Лондоне, а также в Виндзорском замке.

Утверждается, что отношения между младшим братом Карла III и H6 были очень доверительными. Остается неизвестным, мог ли последний получить какие-то секретные сведения. Тем не менее, по словам инсайдеров, близких ко двору, монарх очень разозлился, когда узнал об этой истории.

Теперь королевская семья якобы просит принца Эндрю самостоятельно отказаться от участия в рождественских мероприятиях. Карл III заявил, что несмотря на очередное разочарование в поведении брата, «не может развестись и уволить его», потому что «кровные узы между ними никуда не денутся».

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю отстоял свое право остаться в резиденции Роял Лодж. Карл III пытался выселить его оттуда с весны 2023 года.

