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00:31, 12 ноября 2024Из жизни

Карл III не смог выгнать брата-педофила из дома

Карл III не смог выгнать принца Эндрю из резиденции Роял Лодж
Никита Савин
Никита Савин
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Chris Jackson / Reuters

Король Великобритании Карл III признал за младшим братом, принцем Эндрю, право остаться в резиденции Роял Лодж. Об этом пишет Daily Beast.

В начале ноября королевские бухгалтеры получили от брата монарха заверения, что он сможет содержать Роял Лодж за свой счет и платить за него аренду. Проверка выявила, что средства, о которых говорил принц, «поступают из законных источников».

Издание утверждает, что эта победа принца Эндрю, известного связями со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, стала серьезным ударом по авторитету больного раком Карла III. Король не смог выгнать родственника из Роял Лодж, хотя постоянно пытался сделать это с весны 2023 года. По данным источников, эта резиденция должна была стать домом королевы Камиллы в том случае, если она овдовеет.

Как заявил Daily Beast биограф королевской семьи Эндрю Лауни, младший брат короля зарабатывает большие деньги благодаря неким «связям на Ближнем Востоке», которые стал использовать после того, как перестал быть полноправным членом королевской семьи. Его супруга, Сара Фергюсон, которая также проживает в Роял Лодж, является соавтором любовных романов, которые нередко становятся бестселлерами. Кроме того, Лауни утверждает, что недавно принц Эндрю с супругой купили недвижимость в лондонском районе Мейфэр и намерены сдавать ее.

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Один из близких друзей принца заявил в интервью изданию, что «все очень рады за него». Собеседник Daily Beast, отметил, что «у Эндрю есть железобетонная возможность оплачивать аренду», и удивился тому, зачем Карл III затеял историю с его выселением.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее стало известно, что Карл III поручил личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного личного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов

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