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15:19, 2 ноября 2024Из жизни

Карл III официально прекратит финансировать младшего брата-педофила

Король Великобритании Карл III прекратит финансировать своего брата принца Эндрю
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Chris Jackson / Reuters

Король Великобритании Карл III официально прекратил финансировать младшего брата — принца Эндрю, герцога Йоркского. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на обновленную биографию короля «Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри», написанную Робертом Хардманом.

Согласно источнику, в последние недели король поручил своему личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного личного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов (126 миллионов рублей) в год. Также стало известно, что Карл III больше не будет платить семизначную сумму за частную охрану младшего брата. До этого монарх на протяжении некоторого времени лишь урезал финансирование принца Эндрю, известного связями со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

«Герцог больше не является финансовым бременем для короля», — подтвердил журналистам источник во дворце.

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Принц Эндрю уже давно находится на грани выселения из королевской резиденции Роял Лодж. Король дал брату возможность остаться в имении «на неопределенный срок» при условии, что он сделает там капитальный ремонт. Однако за все время принц Эндрю сделал лишь ремонт крыши. При этом Роял Лодж находится в плачевном состоянии — от стен отслаивается краска, а фасад порос мхом.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю существенно растолстел. Предположительно, он заедал стресс из-за потенциального выселения из резиденции и увлекся.

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