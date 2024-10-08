Брату короля Великобритании пригрозили выселением из дома

Брата короля Британии принца Эндрю выселят из дома, если он не сделает ремонт

Младший брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, оказался на грани выселения из королевской резиденции. Об этом пишет Daily Star.

Принц Эндрю, герцог Йоркский, оставил королевские обязанности два года назад после серии скандалов. С тех пор Карл III урезал его финансирование, включая оплату за услуги личной охраны. Кроме того, король хотел выселить принца Эндрю из Роял Лодж с весны 2023 года, несмотря на то что герцог Йоркский и его семья жили там с 2003 года.

Монарх дал принцу Эндрю возможность остаться в имении «на неопределенный срок» при условии, что он сделает там капитальный ремонт. Стоимость работ оценивается в два миллиона фунтов стерлингов. Летом герцог Йоркский уже отремонтировал крышу поместья на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов. Однако теперь у него есть время лишь до конца года, чтобы оплатить оставшуюся реставрацию, в ином случае ему пригрозили выселением.

«Эндрю попросили доказать, что у него есть финансовые ресурсы для проведения необходимого ремонта в Роял Лодж. Если он не сможет сделать это до конца года, будут проведены официальные обсуждения с Управлением владениями Короны о том, как лучше поступить», — сообщает анонимный источник издания. Инсайдер также отметил, что в настоящее время Роял Лодж находится в плачевном состоянии — от стен отслаивается краска, а фасад порос мхом.

Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позднее лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что новый владелец замка Абергелди в Великобритании выгнал оттуда Карла III и членов королевской семьи. На протяжении 175 лет это поместье было любимым местом отдыха британских монархов.