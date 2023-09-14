Карла III выгнали из любимого поместья

The Sun: владелец замка Абергелди выгнал оттуда Карла III

Новый владелец замка Абергелди в Великобритании выгнал оттуда Карла III и членов королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Поместье располагается в трех километрах от королевской резиденции Балморал в Шотландии. На протяжении 175 лет оно было любимым местом отдыха британских монархов, которые снимали его качестве охотничьего угодья. Однако в 2021 году Абергелди выкупил за 23 миллиона фунтов стерлингов владелец крупной кейтеринговой компании Westbury Street Holdings Аластер Стори.

В сентябре совет графства Абердиншир сообщил, что бизнесмен отказался продлить аренду представителям королевской семьи. Согласно новому плану развития, на территории Абергелди будет улучшена инфраструктура для спортивных занятий и проживания посетителей. В частности, там будут построены новые здания.

Согласно данным издания, отказ нового владельца продлевать аренду не вызвал конфликта с Букингемским дворцом. При этом Фонд лесного хозяйства Шотландии возражал против планов перестройки территории, опасаясь ухудшения экологической обстановки.

70-летний Аластер Стори считается самым влиятельным человеком Британии в области гостиничного бизнеса и индустрии развлечений и отдыха. В 2017 году Елизавета II пожаловала его званием офицера Ордена Британской империи.

Ранее сообщалось, что Карл III окончательно выгнал принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании. Они выехали из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор, являвшегося их последним пристанищем в стране.