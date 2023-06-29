Принца Гарри окончательно выгнали из Великобритании

Daily Star: принц Гарри и Меган Маркл окончательно покинули коттедж Фрогмор и вернули ключ

Принц Гарри и Меган Маркл — герцог и герцогиня Сассекские — выехали из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор и окончательно лишились последнего пристанища в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

О том, что Карл III решил выгнать младшего сына с супругой из занимаемого ими исторического здания, стало известно в конце февраля. Процесс выселения принца Гарри из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор начался вскоре после выхода его скандальной книги мемуаров Spare («Запасной») в январе.

29 июня личный казначей монарха сэр Майкл Стивенс официально объявил, что принц Гарри с супругой вывезли последние вещи и вернули ключи от коттеджа. «Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские покинули коттедж Фрогмор. Мы не будем вдаваться в подробности соглашения, однако повторим, что герцог и герцогиня оплатили все расходы на реконструкцию коттеджа Фрогмор, оставив таким образом короне значительно возросший актив», — приводит издание заявление Стивенса.

Daily Mail, в свою очередь, отмечает, что теперь принцу Гарри и супруге придется каждый раз заключать с королем личный договор о проживании в принадлежащих семье зданиях или «полагаться на гостиницы и друзей».

При этом источники издания утверждают, что герцог и герцогиня Сассекские отнеслись к новости о своем выселении из коттеджа с пониманием, так как якобы считали владение недвижимостью и в Великобритании, и в США «слишком большой привилегией».

В последний раз принц Гарри останавливался во Фрогморе в начале июня, когда приезжал в Лондон на судебный процесс против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN), где выступает в качестве одного из истцов.

Коттедж Фрогмор был передан принцу Гарри и Меган Маркл в 2018 году в качестве свадебного подарка от Елизаветы II. В 2020-м они отказались от прав на историческое здание, когда перестали исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. Тогда же Фрогмор был передан принцессе Евгении. Однако в мае 2022 года принц Гарри и Меган Маркл снова арендовали коттедж, так как он пустовал после отъезда Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка в Португалию.

Новым обитателем Фрогмора может стать опальный младший брат Карла III принц Эндрю, который в данный момент живет в своей загородной резиденции Роял Лодж в Виндзорском парке. Инсайдеры сообщали, что в феврале принц Эндрю получил предложение о переезде, однако «оказывает сопротивление» этой инициативе монарха, так как Фрогмор намного меньше Роял Лодж.

Ранее сообщалось, что известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, расхотели работать с герцогом и герцогиней Сассекскими — принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.