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16:02, 9 июня 2023Среда обитания

Выселенного из дома принца Гарри пустили переночевать

Telegraph: принц Гарри во время приезда в Лондон ночевал в отобранном Карлом III доме

Фото: Toby Melville / Reuters

Принц Гарри провел три ночи в коттедже Фрогмор, своей бывшей резиденции с Меган Маркл, которую они покинули, отказавшись выполнять обязанности старших членов королевской семьи. По данным The Telegraph, королевский сын использовал последнюю возможность пожить там перед окончательным выселением, когда приезжал из США в Лондон, чтобы дать показания в суде по делу против издателя газеты Mirror.

Выступая на процессе 6 июня, принц Гарри признался, что одно из обвинений в скандальных мемуарах «Запасной» не было подкреплено доказательствами. Он отказался от своих слов в отношении друга из Итонского колледжа, которого подозревал в передаче информации журналистам таблоидов. Сразу после дачи показаний в суде герцог Сассекский отправился за океан к жене Меган Маркл и двум их детям.

Предложение занять коттедж Фрогмор, расположенный на территории Виндзорского дворца, в качестве новой резиденции было подарком паре от покойной королевы Елизаветы II в 2018 году. Принц Гарри и Меган Маркл целиком отреставрировали дом, потратив на это около 2,4 миллиона фунтов стерлингов налогоплательщиков.

В марте 2023 года в резиденцию, по данным СМИ, заселилась принцесса Евгения с семьей. Дочь принца Эндрю, дяди Гарри упаковывала и отправляла вещи опальных супругов в Калифорнию.

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    Дмитрий Воронин
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