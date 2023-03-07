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15:17, 7 марта 2023Из жизни

В резиденцию изгнанных принца Гарри и Меган Маркл заселился новый жилец

Резиденция изгнанных Гарри и Меган перешла к семье принцессы Евгении

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Коттедж Фрогмор на территории Виндзорского дворца, откуда недавно выселили принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогиню Сассекских, перешел к новым жильцам. Как сообщают источники OK!, в резиденцию изгнанных заселилась принцесса Евгения с семьей.

Сразу после выхода мемуаров принца Гарри «Запасной» в королевской семье разразился очередной скандал. В качестве наказания за порцию нелицеприятных подробностей о жизни Виндзоров принца Гарри и его жену Меган Маркл официально лишили их Фрогмор-коттеджа — небольшой загородной резиденции в километре от Виндзорского замка.

Источники из королевского окружения сообщают, что Фрогмор уже заняла семья принцессы Евгении, дочери принца Эндрю, дяди Гарри. Раньше Евгения уже останавливалась в доме с разрешения герцога и герцогини Сассекских.

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Принц Эндрю, которого прочили в новые жильцы Фрогмора, по слухам, счастлив за дочь. Принц Гарри и Меган Маркл уже знают о переезде Евгении и, хотя огорчены просьбой королевской семьи освободить коттедж, рады, что именно ее семья переедет в их дом. Герцог и герцогиня Сассекские близки с дочерью принца Эндрю, источники сообщают, что именно она занималась упаковкой и отправкой вещей опальной пары в Калифорнию, где они живут в настоящее время.

Предложение занять коттедж Фрогмор в качестве новой резиденции было подарком паре от покойной королевы Елизаветы II в 2018 году. Принц Гарри и Меган Маркл целиком отреставрировали дом, потратив на это около 2,4 миллиона фунтов стерлингов налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри диагностировали психическое расстройство. Во время очной встречи специалист по психологическим травмам доктор Габор Мате сообщил герцогу Сассекскому, что он страдает от СДВГ.

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Антонина Черташ
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