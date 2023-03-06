У принца Гарри диагностировали психическое расстройство

Известный врач Габор Мате диагностировал у принца Гарри психическое расстройство

Принц Гарри встретился с известным экспертом по психологическим травмам, доктором Габором Мате. Как сообщает Daily Mail, за время разговора Мате диагностировал у Гарри психическое расстройство, известное как СДВГ.

4 марта младший сын короля Великобритании в прямом эфире поговорил с известным психологом, доктором Габором Мате. Встречу можно было посетить, лишь купив доступ к онлайн-трансляции за 19 фунтов стерлингов. Все зрители также получили экземпляры скандальных мемуаров Гарри «Запасной».

Встреча совпала по времени с сообщениями о том, что Гарри и Меган выселяют из коттеджа Фрогмор, их резиденции на территории Виндзорского дворца. Это решение связывают с публикацией мемуаров Гарри, в которых он поделился большим количеством нелицеприятных подробностей о членах королевской семьи.

Разговор герцога Сассекского с Габором Мате вращался вокруг терапии, детских травм Гарри, причин их появления и его пути к исцелению. Гарри признался, что, несмотря ни на что, не считает себя жертвой и надеется, что его история поможет другим людям справиться со своим прошлым.

В ходе беседы доктор Мате сообщил Гарри, что у него с большой долей вероятности есть диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это заболевание нарушает способность к концентрации внимания и делает человека рассеянным. В отличие от официальной позиции британских психиатров и психологов, Мате считает, что СДВГ поддается лечению и не является наследственным состоянием. Доктор полагает, что корни СДВГ скрыты в пережитых в прошлом травматических событиях.

Это было как очистить ветровое стекло или стекла очков. Я будто бы снял с жизни все фильтры, как будто редактировал фотографию в социальных сетях. Все наносное исчезло, и это принесло ощущение расслабленности, комфорта, легкости, которое мне удавалось поддерживать какое-то время. Сначала я принимал эти вещества для удовольствия, но со временем осознал, как подобный опыт полезен для меня. Я бы сказал, что прием этих веществ стал одним из основных инструментов в работе с травмами и болью от событий детства и юности принц Гарри Герцог Сассекский

Доктор Габор Мате — популярный автор работ о травмах, депрессии и СДВГ у взрослых. Его опубликованная в 2019 году книга «Рассеянные умы» стала бестселлером и была переведена на несколько языков. 79-летний Мате тоже страдал от симптомов СДВГ и считает, что причиной стали родовые и семейные травмы. Его бабушка с дедушкой умерли в Аушвице, отец был отправлен нацистами на принудительные работы, годовалого мальчика мать отослала жить к чужим людям, чтобы спасти его. По словам Мате, зародившиеся тогда гнев, ощущение одиночества и отчаяние повлияли на формирование его личности. Именно это заставило его заняться изучением психологических травм.

СДВГ до недавнего времени считался детским диагнозом, лишь в последние годы официальная медицина признала, что от этого расстройства страдают и взрослые. По данным для населения Соединенных Штатов, диагноз присутствует у трех-пяти процентов людей. Многие взрослые, у которых СДВГ не диагностирован в детстве, не осознают, что именно в нем причина их неспособности сохранять внимание, трудностей в усвоении информации, неорганизованности и забывчивости. Точные причины СДВГ установить не удалось, но большинство специалистов сходятся во мнении, что это по преимуществу генетический фактор. СДВГ является одним из самых сомнительных и спорных душевных расстройств, его существование и лечение ставятся под сомнение с 1970-х годов.

Ранее сообщалось, что Карл III пригласил Гарри и его жену Меган Маркл на свою коронацию. Пока неизвестно, примут ли герцог и герцогиня Сассекские приглашение короля.

