Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию Карла III

Король Великобритании Карл III пригласил на коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Hello.

Представители герцога и герцогини Сассекских отметили, что приглашение на коронацию пришло паре по электронной почте. При этом об их решении относительно присутствия на мероприятии пока не сообщается.

В начале марта стало известно, что король Карл III решил выгнать младшего сына, принца Гарри, герцога Сассекского, и его супругу Меган Маркл из дома в Великобритании.

Ранее также сообщалось, что несколько знаменитостей, которых пригласили выступать на концерте в честь коронации Карла III, отказались от участия в мероприятии.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.