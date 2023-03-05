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14:18, 5 марта 2023Из жизни

Карл III пригласил на коронацию принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию Карла III

Фото: Toby Melville / Reuters

Король Великобритании Карл III пригласил на коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Hello.

Представители герцога и герцогини Сассекских отметили, что приглашение на коронацию пришло паре по электронной почте. При этом об их решении относительно присутствия на мероприятии пока не сообщается.

В начале марта стало известно, что король Карл III решил выгнать младшего сына, принца Гарри, герцога Сассекского, и его супругу Меган Маркл из дома в Великобритании.

Ранее также сообщалось, что несколько знаменитостей, которых пригласили выступать на концерте в честь коронации Карла III, отказались от участия в мероприятии.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Анастасия Астахова
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