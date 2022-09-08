Принц Чарльз стал королем Великобритании

Королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Елизаветы II Чарльз. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно заявлению, опубликованному в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter, король Чарльз и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.