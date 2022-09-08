Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Принц Чарльз стал королем Великобритании

Принц Чарльз стал королем Великобритании
Принц Чарльз

Принц Чарльз. Фото: Globallookpress.com

Королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Елизаветы II Чарльз. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно заявлению, опубликованному в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter, король Чарльз и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Тереза Мэй рассказала о работе премьером при Елизавете II
В Евросоюзе и НАТО назвали Елизавету II самоотверженным лидером
Сын Елизаветы II стал королем Британии и 14 стран Содружества
Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Канцлер Германии высказался в связи со смертью Елизаветы II
В Белом доме объяснили частые поездки Байдена на пляж
Джонсон назвал смерть Елизаветы II самым грустным событием для Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.