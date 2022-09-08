Члены королевской семьи прибыли в Шотландию к заболевшей Елизавете II

К заболевшей королеве прибыли принц Уильям и другие члены королевской семьи

В Шотландии приземлился самолет, на котором к заболевшей британской королеве Елизавете II летели члены королевской семьи. Об этом сообщает Sky News.

Среди прибывших — сыновья королевы принц Эндрю и Эдвард, супруга Эдварда Софи и внук королевы принц Эндрю, занимающий второе место в очередности наследования британского престола. Они выехали с аэродрома на трех автомобилях Range Rover. Ожидается, что путь до замка Балморал, где находится Елизавета II, займет около часа.

За самолетом, везущим членов королевской семьи, на сайте FlightRadar24 наблюдали около 200 тысяч человек.

Принцесса Анна и непосредственный наследник престола принц Чарльз с супругой Камиллой уже прибыли в Балморал. Также в Шотландию направляются принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которых известие о болезни королевы застало в Лондоне.

Ранее сообщалось, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под наблюдением врачей.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног. Королевский корреспондент «Би-би-си» Николас Уитчелл утверждает, что, по неподтвержденным слухам, у королевы рак.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.