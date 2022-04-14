Елизавета II пропустит пасхальную службу из-за болезни

Королева Елизавета II не будет присутствовать на пасхальной службе из-за болезни

Королева Елизавета II не будет присутствовать на пасхальной службе в Виндзоре. Об этом сообщает The Sun.

95-летняя британская королева вновь пропустит мероприятие в часовне Святого Георгия из-за проблем со здоровьем. Хотя официальная причина не названа, источники издания предполагают, что это связано с болезнью ног, которой она страдает. В последнее время Елизавета II пропустила ряд мероприятий из-за того, что ей сложно передвигаться.

The Sun отмечает, что королева также пропустила службу Великого четверга в часовне Святого Георгия в Виндзоре, которая считается важным событием в королевском календаре. Тем не менее Елизавета II продолжает проводить виртуальные встречи по видеосвязи.

Ранее Елизавета II, перенесшая в феврале COVID-19, рассказала о своем самочувствии во время болезни. Королева призналась, что чувствовала усталость и опустошение.