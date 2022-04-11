Елизавета II рассказала о своем самочувствии во время COVID-19

Королева Елизавета II сказала, что во время COVID-19 чувствовала усталость и опустошение

Королева Великобритании Елизавета II, перенесшая в феврале COVID-19, рассказала о своем самочувствии во время болезни. Соответствующая реплика монаршей особы опубликована на YouTube-канале британской королевской семьи.

Разговаривая по видеосвязи с одним из пациентов Королевской больницы Лондона, где прошло торжественное открытие нового отделения, названного в честь Елизаветы II, 95-летняя королева спросила: «Чувствуешь себя из-за него (вируса — примечание «Ленты.ру») очень усталым и опустошенным, не правда ли?». «Ужасающая пандемия», — добавила она.

20 февраля королева заразилась коронавирусной инфекцией и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдением врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Предполагалось, что монарх посетит богослужение Великого четверга 14 апреля, однако представители Букингемского дворца объявили, что она отказалась от участия в мероприятии.