Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу

Королева Великобритании Елизавета II впервые пропустит службу Великого четверга 14 апреля

95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее предполагалось, что монарх посетит богослужение Великого четверга 14 апреля, однако представители Букингемского дворца объявили, что она отказалась от участия в мероприятии. Своими представителями королева назначила принца Чарльза и его супругу Камиллу.

«Их Королевские Высочества принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская будут представлять Ее Величество на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре в четверг, 14 апреля», — говорится в официальном заявлении.

При этом сообщается, что Елизавета II продолжит проводить запланированные онлайн-совещания и выполнять другие обязанности.

29 марта королева появилась на панихиде по покойному мужу, принцу Филиппу, в Вестминстерском аббатстве под руку с сыном принцем Эндрю, которого ранее обвинили в изнасиловании. Он проводил монарха до ее места в первом ряду и занял свое место среди старших членов королевской семьи. Это было первое появление Елизаветы II на публике за несколько недель.

Ранее сообщалось, что испытывающая проблемы с ходьбой Елизавета II купила гольф-кар для передвижению по по Виндзорскому замку. Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками.