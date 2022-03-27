Елизавета II купила гольф-кар для передвижения по замку

Королева Елизавета II купила багги для гольфа, чтобы передвигаться по Виндзорскому замку

Королева Великобритании Елизавета II купила гольф-кар стоимостью 62 тысячи фунтов стерлингов (около 8,3 миллиона рублей), чтобы передвигаться по Виндзорскому замку. Как сообщает Metro, на подобное приобретение монаршую особу подвигли проблемы со здоровьем.

Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне также установлены коричневые кожаные кресла. Автомобиль был построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Его максимальная скорость составляет 43 мили в час. Отмечается, что запас хода составляет 50 миль, после этого багги для гольфа нужно будет снова зарядить.

Источник издания также сообщил, что покупка является оптимальной, поскольку Елизавета II испытывает проблемы с ногами.

В середине февраля Елизавета II пожаловалась на то, что ей сложно ходить. Когда ее спросили о самочувствии, она, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

20 февраля королева заразилась коронавирусом и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдением медиков. 27 февраля она почувствовала себя лучше и совершила поездку в имение Фрогмор. Там она встретилась с внуками и правнуками.

Позднее стало известно, что королева начала пользоваться инвалидным креслом, хотя старается скрыть это. Однако позднее Елизавету II заметили на переднем сиденье спортивного автомобиля.