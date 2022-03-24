«Неспособную двигаться» Елизавету II заметили в спортивном автомобиле
Елизавету II заметили на переднем сидении спортивного автомобиля Jaguar около Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как сообщает издание, королева находилась в отличном настроении и, предположительно, отправилась в Фрогморский парк вместе с помощником, чтобы выгулять собак. Для прогулки Елизавета II оделась в зеленый пиджак, повязала на голову платок и надела солнцезащитные очки.
Тем не менее, несмотря на неоднократные заявления придворных о том, что 95-летняя Елизавета II продолжает выполнять государственные обязанности, старшие королевские помощники признают, что королева становится более хрупкой из-за возраста и неспособна работать в прежнем ритме. 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».
20 февраля 2022 года королева заразилась новой коронавирусной инфекцией и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдение врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы. Однако 27 февраля она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, где встретилась с внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Ранее сообщалось, что королева начала пользоваться инвалидным креслом, хотя старается скрыть это. Такое заявление сделал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс.