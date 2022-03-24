Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

«Неспособную двигаться» Елизавету II заметили в спортивном автомобиле

«Неспособная двигаться» Елизавета II отправилась выгуливать собак на автомобиле Jaguar
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Andrew Milligan / Reuters

Елизавету II заметили на переднем сидении спортивного автомобиля Jaguar около Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как сообщает издание, королева находилась в отличном настроении и, предположительно, отправилась в Фрогморский парк вместе с помощником, чтобы выгулять собак. Для прогулки Елизавета II оделась в зеленый пиджак, повязала на голову платок и надела солнцезащитные очки.

Тем не менее, несмотря на неоднократные заявления придворных о том, что 95-летняя Елизавета II продолжает выполнять государственные обязанности, старшие королевские помощники признают, что королева становится более хрупкой из-за возраста и неспособна работать в прежнем ритме. 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

Материалы по теме:
Елизавета II заразилась COVID-19. Ранее сообщалось, что ей тяжело двигаться. Что известно о болезни 95-летней королевы?
Елизавета II заразилась COVID-19.Ранее сообщалось, что ей тяжело двигаться. Что известно о болезни 95-летней королевы?
20 февраля
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II. Каким был король-заика, получивший власть по случайности
Ровно 70 лет назад умер Георг VI и на трон взошла Елизавета II.Каким был король-заика, получивший власть по случайности
6 февраля
Не дождетесь. Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
Не дождетесь.Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
21 апреля

20 февраля 2022 года королева заразилась новой коронавирусной инфекцией и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдение врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы. Однако 27 февраля она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, где встретилась с внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Ранее сообщалось, что королева начала пользоваться инвалидным креслом, хотя старается скрыть это. Такое заявление сделал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.