«Неспособную двигаться» Елизавету II заметили в спортивном автомобиле

«Неспособная двигаться» Елизавета II отправилась выгуливать собак на автомобиле Jaguar

Елизавету II заметили на переднем сидении спортивного автомобиля Jaguar около Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как сообщает издание, королева находилась в отличном настроении и, предположительно, отправилась в Фрогморский парк вместе с помощником, чтобы выгулять собак. Для прогулки Елизавета II оделась в зеленый пиджак, повязала на голову платок и надела солнцезащитные очки.

Тем не менее, несмотря на неоднократные заявления придворных о том, что 95-летняя Елизавета II продолжает выполнять государственные обязанности, старшие королевские помощники признают, что королева становится более хрупкой из-за возраста и неспособна работать в прежнем ритме. 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

20 февраля 2022 года королева заразилась новой коронавирусной инфекцией и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдение врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы. Однако 27 февраля она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, где встретилась с внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Ранее сообщалось, что королева начала пользоваться инвалидным креслом, хотя старается скрыть это. Такое заявление сделал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс.

