Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом

95-летняя британская королева Елизавета II сдала положительный тест на COVID-19

Фото: Jane Barlow / Reuters

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Telegragh.

Информацию подтвердили в Букингемском дворце. Болезнь протекает в легкой форме. На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности. Сообщалось, что она виделась с принцем Чарльза за два дня до его положительного теста.

Ранее 95-летняя королева пожаловалась на то, что ей сложно ходить. По данным источников, она не может ходить и с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

Другие члены королевской семьи также заразились COVID-19. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, сдала положительный тест. До этого инфекцию подтвердили у самого 73-летнего принца, который переносит болезнь во второй раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
Тело утонувшего экс-замминистра юстиции обнаружили в Москве-реке
Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на закрытии Игр
В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину
Кремль упрекнул Зеленского в нежелании исполнять Минские соглашения
Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Кремль ответил на обвинения Запада в развязывании войны на Украине
Подросток из Подмосковья предложил свое изобретение Илону Маску
Российским спортсменам поставили цель на Олимпийские игры-2030
Беженцы из ДНР раскрыли детали получения финансовой помощи от России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.