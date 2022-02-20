Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Telegragh.

Информацию подтвердили в Букингемском дворце. Болезнь протекает в легкой форме. На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности. Сообщалось, что она виделась с принцем Чарльза за два дня до его положительного теста.

Ранее 95-летняя королева пожаловалась на то, что ей сложно ходить. По данным источников, она не может ходить и с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

Другие члены королевской семьи также заразились COVID-19. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, сдала положительный тест. До этого инфекцию подтвердили у самого 73-летнего принца, который переносит болезнь во второй раз.