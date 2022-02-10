Принц Чарльз второй раз заболел COVID-19

Британский принц Чарльз заразился COVID-19. Об этом сообщается в его официальном Twitter-аккаунте.

В посте говорится, что 73-летний принц Уэльский сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. Теперь наследник престола вынужден отменить участие во всех запланированных мероприятиях или перенести их, а также уйти на самоизоляцию.

Принц Чарльз уже второй раз заболел COVID-19. До этого он болел в марте 2020 года. Тогда принц легко перенес заболевание и продолжал работать удаленно.

В июне 2020 года наследник британского престола жаловался, что после выздоровления у него не восстановились обоняние и вкус.

В среду, 9 февраля, сообщалось, что королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19. Королева находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге на самоизоляции и следует всем рекомендациям национального Минздрава.