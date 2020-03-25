Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает The Guardian.

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II, взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

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У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

Вся галерея «Старенький принц» Продолжить Слева направо: король Георг VI, принцесса Елизавета, Филипп Эдинбургский и королева-мать вскоре после крещения новорожденного принца Фото: PA Images via Getty Images 1 /29

Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Подчеркивается, что состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией; 423 пациента скончались, 140 — выздоровели.

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