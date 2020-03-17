Коронавирус едва не разлучил принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри успел вернуться в Канаду незадолго до закрытия границы страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В начале марта Меган Маркл ненадолго вернулась в Великобританию для участия в королевских мероприятиях. Вскоре она улетела обратно, а Гарри вновь задержался на родине. Его возвращению в Канаду могли помешать меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Если бы он не приехал вовремя, закрытие границ могло бы разлучить семью.

16 марта канадское правительство запретило въезд в Канаду для людей, не являющихся гражданами Канады или имеющими вид на жительство в стране. Граница осталась открыта лишь для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. После въезда их обяжут 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Daily Mirror отмечает, что из-за закрытия границ Канады принц Гарри не сможет вернуться в Великобританию в обозримом будущем. Если это действительно так, то в ближайшее время ему придется оставаться в Канаде с женой и сыном.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах. Он навещал семью в Канаде, а затем возвращался в Великобританию для подготовки переезда и участия в различных королевских мероприятиях.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 6705 человек, выявлено 174 786 случаев заражения, из них 77 657 закончились выздоровлением пациента. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.