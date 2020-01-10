Меган Маркл покинула Великобританию после отречения от королевских привилегий

Герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела в Канаду после отречения от королевских привилегий. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Маркл покинула Великобританию одна. Она улетела к восьмимесячному сыну Арчи Харрисону, который несколько дней находился под присмотром няни. Ее муж, принц Гарри, остался в стране, чтобы «разрешить возникший кризис».

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Принц Гарри и Меган Маркл провели в Канаде шесть недель, все это время они не выполняли обязанности членов королевской семьи. Во вторник, 7 января, пара вернулась в Великобританию, а на следующий день сделала заявление об отказе от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские планируют обеспечивать себя сами.

Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сказано, что королевская семья знала о решении герцога и герцогини Сассекских, однако обсуждение их перевода в новый статус было «на очень ранней стадии»: «Мы понимаем их желание изменить свое положение, однако это непростая задача, и чтобы проработать это, нужно время».

Меган Маркл и принц Гарри не предупредили королеву о том, что собираются сделать заявление, а сообщения об их решении пришли принцу Чарльзу и принцу Уильяму через десять минут после того, как чета опубликовала пост об этом в своем Instagram-аккаунте. Решение пары вызвало бурю эмоций в королевской семье: королева Елизавета II была глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям пришли в ярость.

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