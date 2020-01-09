Популярный телеведущий обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи

Популярный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи. Соответствующий комментарий появился в его Twitter-аккаунте.

После того как принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи, Морган выступил с резкой критикой их поступка. Он заявил, что всегда был недоволен ее поведением — до этого она рассорила Гарри с братом Уильямом, а затем и вовсе разлучила его со всей королевской семьей.

Британский игрок в крикет Кевин Питерсен обратился в своем Twitter-аккаунте к Моргану и сказал оставить принца Гарри и его супругу в покое. На это телеведущий ответил, что будет и дальше освещать происходящее, поскольку, по его мнению, Маркл разрушает королевскую семью. «Как налогоплательщик и монархист, я не могу оставаться безучастным», — подытожил Морган.

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8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Пара заявила, что в дальнейшем планирует стать полностью финансово независимой, не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

9 января стало известно, что решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье. «Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости», — рассказал источник в Букингемском дворце.

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