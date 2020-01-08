Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Об этом они объявили в своем Instagram.

Пара заявила, что в дальнейшем не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию. Жить герцог и герцогиня Сассекские планируют в разъездах между Великобританией и США.

В сентябре 2018 года сообщалось, что, по мнению знакомых, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Маркл.

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