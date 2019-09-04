Принц Гарри и Меган Маркл надумали перебраться в США

Британский принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл подумывают о переезде в США. Об этом сообщает издание The Sun.

Материалы по теме Дитя королевское У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что принца Гарри не заинтересовало имение в графстве Херефордшир, которое предлагал его отец, принц Чарльз.

Друзья опасаются, что он планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Маркл.

Сейчас чета занимает Фрогмор-хаус — загородную резиденцию, расположенную в километре от Виндзорского замка. Его ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Принц Гарри и Меган Маркл объединили пять отдельных строений в одно.

Принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая 2018 года, а спустя год у них родился первенец. О романе принца стало известно в конце 2016 года. Происхождение актрисы, родившейся в семье чернокожей американки, раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!