Меган Маркл пожаловалась на тяжелую королевскую жизнь

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетовала, что столкнулась с трудностями после брака с британским принцем Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру мультфильма «Король Лев» в Лондоне. На красной ковровой дорожке они встретились с некоторыми актерами, которые озвучивали персонажей картины, и певцом Фарреллом Уильямсом, участвовавшим в записи саундтрека.

«Так рад за ваш союз, — сказал Уильямс герцогине. — Любовь удивительна. Она чудесна». Певец подчеркнул, что брак Меган и Гарри особенно важен в сегодняшней обстановке. «Я просто хотел сказать вам, какое значение он имеет для многих из нас, — пояснил он. — Серьезно. Мы вам аплодируем». Маркл улыбнулась и ответила: «Спасибо. Они делают это непростым». Кого имела в виду герцогиня — родственников мужа, журналистов или еще кого-то, не уточняется.

Принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая 2018 года, а спустя год у них родился первенец. О романе принца стало известно в конце 2016 года. Происхождение актрисы, родившейся в семье чернокожей американки, раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».

Мировая премьера ремейка «Короля Льва» назначена на 19 июля. Его режиссером выступил Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и «Железного человека». Оригинальный «Король Лев» вышел в 1994 году. Он стал дважды лауреатом премии «Оскар», получил три «Золотых глобуса» и три «Грэмми».

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