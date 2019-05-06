Меган Маркл родила мальчика

У британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился первенец. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте пары.

Мальчик появился на свет 6 мая в 5:26 утра по местному времени. При рождении ребенок весил 3,3 килограмма.

Он будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри. При рождении он не получит титул принца, если королева Елизавета II не решит пожаловать его.

Принц Гарри объявляет о рождении сына Фото: Steve Parsons / Reuters

Сами родители заявляли, что не хотели бы, чтобы ребенку дали какой-либо титул при рождении, так как мечтают обеспечить ему «нормальное детство».

Новорожденный имеет британское гражданство, но может претендовать и на американское, так как его мать — гражданка США.

Принц Гарри присутствовал при родах. Мать ребенка, Меган Маркл, чувствует себя хорошо.

Паре будет помогать ухаживать за ребенком мать Меган — Дория Рэгланд. Она посещала курсы по уходу за младенцами в Лос-Анджелесе и прилетела в Великобританию в конце апреля.

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