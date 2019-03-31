Меган Маркл собралась нарушить еще одну традицию

Принцесса Саксесская Меган не будет рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы святой Мэри. Однако Меган Маркл решила не копировать своих предшественниц, поэтому они с принцем Гарри выбрали родильное отделение поближе к их дому.

«Гарри и Меган понимают, что рождение ребенка вызывает большой общественный интерес. Однако он не является прямым наследником престола, поэтому они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным», — сообщил газете источник. Кроме того, из-за возраста Маркл могут возникнуть осложнения, поэтому она хочет «естественных родов без излишнего внимания».

Крыло Линдо больницы святой Мэри стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару. В этом же месте проходили роды принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отказалась носить одежду для будущих мам во время беременности и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Общая стоимость одежды, в которой Меган Маркл выходила в свет во время беременности, составляет около 500 тысяч долларов.

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