Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона

Жена принца Гарри Меган Маркл отказалась носить одежду для будущих мам во время беременности и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Об этом сообщает The Sun.

Королевская стилистка Элизабет Холмс раскрыла, что 37-летняя герцогиня Сассекская считает наряды для беременных безвкусными. Эксперт также отметила, что игнорирование таких нарядов становилось все более очевидным по мере того, как «рос живот» Маркл.

Кроме того, отмечается, что общая стоимость одежды, в которой Меган Маркл выходила в свет во время беременности, составляет около 500 тысяч долларов. Эта цифра в семь раз превышает сумму, которую на аналогичную одежду потратила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

«Во время беременности Меган надевала Stella McCartney и Victoria Beckham, в то время как Кейт предпочитала Seraphine — гораздо более дешевый бренд», — прокомментировал модный эксперт Лиам Соломон (Liam Solomon).

В марте стало известно, что при подготовке к празднованию юбилея принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки бюджетной британской марки Marks & Spencer и потребовала пару премиального бренда Wolford.

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