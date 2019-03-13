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Меган Маркл назвала британские колготки мусором и потребовала пару подороже

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Меган Маркл

При подготовке к празднованию юбилея принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки британской марки Marks & Spencer и потребовала пару премиального бренда Wolford. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

Перед вечеринкой, которая состоялась в Букингемском дворце по случаю 70-летия принца, герцогине потребовались колготки телесного цвета, и она отправила за ними свою помощницу.

Однако, когда девушка сказала, что пойдет в Marks & Spencer, Меган Маркл запротестовала. «Вы не заставите меня надевать этот мусор, я хочу Wolford», — так, по словам источника, отреагировала бывшая актриса.

Отмечается, что цена одной пары тонких колготок телесного цвета австрийской марки Wolford 35 фунтов стерлингов (около трех тысяч рублей), в то время как упаковка, в которую входят две пары аналогичных колготок Marks & Spencer, продается за шесть фунтов (500 рублей).

В ноябре Меган Маркл пришла на Фестиваль Памяти в Альберт-Холле в грязных колготках. Пятно на правой ступне герцогини Сассекской сразу привлекло внимание поклонников, и они начали делиться предположениями о его происхождении в соцсетях.

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