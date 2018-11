Меган Маркл появилась на публике в грязных колготках

Меган Маркл вместе с другими членами королевской семьи посетила традиционный благотворительный Фестиваль Памяти The Festival of Remembrance в Альберт-Холле. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном пальто британского бренда Stella Mccartney, туфлях-лодочках и с черным клатчем в руках. Однако больше всего внимание поклонников привлекли ее грязные колготки.

«А что случилось с колготками Меган Маркл? Она что, пролила на них вино?» — заметили пользователи Twitter.

Других раздражал блеск колготок принцессы.

«Меган снова надела свое любимое пальто Stella Mccartney, в котором она уже появлялась в Кардиффе, но я не могу оторвать глаз от блестящих колготок», — критиковали они.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

В октябре Меган Маркл сфотографировали в просвечивающей юбке в заключительный день первого совместного путешествия с принцем Гарри в качестве супругов. На опубликованных в сети кадрах кажется, что через прозрачные элементы юбки видно нижнее белье принцессы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!