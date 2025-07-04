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20:18, 4 июля 2025Экономика

Трамп передумал изгонять из США всех рабочих-мигрантов

Трамп: США разрешат остаться тем мигрантам, за которых поручатся фермеры
Кирилл Луцюк

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов позволить некоторым рабочим-мигрантам остаться в стране. Главу Белого дома процитировало Reuters.

Выступая в штате Айова, Трамп заявил, что в США могут продолжить трудиться те мигранты, которые заняты в сельском хозяйстве. Однако президент поставил условие — за этих иностранцев должны поручиться фермеры, на которых те трудятся. Трамп также сказал, что будет работать по этому вопросу и с гостиничной индустрией.

Причиной таких заявлений стали жалобы фермеров, которые заявили, что их урожай находится под угрозой из-за нехватки рабочей силы. «Мы не хотим делать так, чтобы забрать всех рабочих с ферм», — сказал Трамп.

Ранее Трамп требовал приложить больше усилий по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США. Кроме того, он заявил, что те, кто протестует против его миграционной политики, получают за это деньги от неких «профессионалов».

В начале июля Трамп открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, который получил название «Алькатрас с аллигаторами», так как окружен километрами болот, где обитают эти хищники.

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